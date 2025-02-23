Трамп рассказал о 360-летнем получателе социальных пособий в США

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о массовых злоупотреблениях в системе социального обеспечения страны. На конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне он рассказал, что миллионы долларов налогоплательщиков выплачиваются людям, чей возраст в документах превышает 140 лет.

По словам Трампа, среди получателей пособий числятся 1,3 миллиона человек старше 150 лет. Есть даже «рекордсмен» возрастом 360 лет.

«Наша страна существует 250 лет, а он оказался старше Америки», - отметил глава Белого дома.

По его словам, это все - «тотальное мошенничество», процветавшее при предыдущей администрации.

Трамп подчеркнул, что его команда запустила проверку «фейковых долгожителей», чтобы положить конец неоправданным тратам.

Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск назвал систему соцобеспечения «крупнейшим мошенничеством в истории страны». Он указал, что в базе данных среди получателей выплат обнаружены люди старше 150, 200 и даже 300 лет, у которых отсутствуют записи о смерти.

Бизнесмен предупреждал о риске банкротства США из-за неконтролируемых бюджетных расходов. Он заявлял, что Минфин ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам и призывал остановить «мошенничество и расточительство».

Ранее департамент по повышению эффективности работы правительства США призвал американцев жаловаться на случаи мошенничества, факты растрат и злоупотребления полномочиями в министерствах и NASA.