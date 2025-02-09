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Маск: Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам

После беседы представителей DOGE и американского Минфина было решено, что теперь любая выплата будет сопровождаться пояснением необходимости.
Виктория Бокий 2025-02-09 01:39:42
© Фото: Yolanda Ruiz, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Минфин США каждый год выплачивает пособия в размере $100 млрд неустановленным лицам.

Под «неизвестными лицами» подразумеваются люди без личного номера социального страхования и документа, удостоверяющего личность. По словам Маска, такие выплаты «неустановленным» людям крайне подозрительны.

После этого глава DOGE задал вопрос представителям американского Минфина о том, знает ли кто-нибудь, какой приблизительный процент этих платежей является мошенничеством. На это Маск получил ответ, что этот процент равен половине, то есть «$50 млрд в год или $1 млрд еженедельно».

«Это безумие в крайней степени, с которым нужно немедленно разобраться», - написал Маск в соцсети X.

После беседы представители DOGE и Минфина пришли к выводу, что теперь все госвыплаты будут классифицироваться для дальнейшего аудита. Также любой денежный перевод должен сопровождаться пояснением необходимости в нем.

Кроме того, будет постоянно обновляться список лиц, которые могут быть мертвы на момент выплаты или задействованы в террористические группировки.

Ранее Илон Маск уличил Минфин США в одобрении платежей террористам. По информации американского предпринимателя и миллиардера, министерству финансов США была дана инструкция, в которой говорилось всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам.

#илон маск #выплаты #Пособия #минфин сша #денежные переводы
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