Вильфанд предупредил, что в марте могут вернуться 10-градусные морозы

На территории европейской части России в марте могут ожидаться 10-13 - градусные морозы, поэтому россиянам не стоит торопиться прощаться с зимой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март – это "зимний" месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально.

По его словам, холодов можно ждать впредь до 20 марта и это нормально явление, даже несмотря на то, что январь был «супер теплым».

Также он отметил, что снег на европейской территории страны сойдет раньше времени, передает РИА Новости.

Ранее синоптики обещали, что март начнется с теплой погоды температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на три-пять градусов. А приход метеорологической весны стоит ждать в этом году на 2-3 недели раньше срока.

Погода в последнее время бьет все рекорды. Так, в январе за всю историю инструментальных наблюдений еще ни разу не фиксировалось экстремальное потепление. А 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет, с 1850 года.