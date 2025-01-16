Вильфанд: 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет

Ушедший 2024 год стал самым теплым с 1850 года. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.

«Сейчас уже можно говорить совершенно уверенно, что истекший год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, причем очень интересно, что он был второй подряд самый теплый», - подчеркнул ученый.

По данным метеоролога, среднегодовая температура в Москве составила +8 градусов. При этом в феврале снежный покров поднялся до отметки в 60 сантиметров.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воздуха на большей части территории России в январе будет высокой.