Метеорологическая весна в Москву придет на 2-3 недели раньше срока

Начало метеорологической весны в Москве ожидается раньше положенного срока на две-три недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительный значений, произойдет не как положено – 21 марта, а на 2-3 недели раньше срока», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, старт весны впечатлит москвичей - март начнется с теплой погоды, температура воздуха будет выше климатической нормы на три-пять градусов. Таким образом, зима закончится вместе с календарем, что бывает крайне редко.

«С учетом ничтожно малого снежного покрова и позволит небесной канцелярии форсировать события и мартовское солнце примется разогревать не сугробы, которых нет, а приземный воздух», - объяснил Тишковец.

О положительной аномалии первого весеннего месяца раннее говорила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, метеорологическая весна в Москву будет приходить несколько раз в этом году и окончательно установится в середине марта.