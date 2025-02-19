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Метеорологическая весна в Москву придет на 2-3 недели раньше срока

Температура воздуха в марте будет на три-пять градусов выше климатической нормы, добавил синоптик.
Ирина Егорова 2025-02-19 00:20:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Начало метеорологической весны в Москве ожидается раньше положенного срока на две-три недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

«Так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительный значений, произойдет не как положено – 21 марта, а на 2-3 недели раньше срока», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, старт весны впечатлит москвичей - март начнется с теплой погоды, температура воздуха будет выше климатической нормы на три-пять градусов. Таким образом, зима закончится вместе с календарем, что бывает крайне редко.

«С учетом ничтожно малого снежного покрова и позволит небесной канцелярии форсировать события и мартовское солнце примется разогревать не сугробы, которых нет, а приземный воздух», - объяснил Тишковец.

О положительной аномалии первого весеннего месяца раннее говорила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, метеорологическая весна в Москву будет приходить несколько раз в этом году и окончательно установится в середине марта.

#Москва #Погода #Весна #Евгений Тишковец #синоптик
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