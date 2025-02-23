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МИД Британии объявит о крупнейшем пакете антироссийских санкций

Новые ограничения против России 24 февраля представит и Европейский союз.
Ирина Егорова 2025-02-23 04:01:00
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсирует 24 февраля самый большой пакет антироссийских санкций с начала конфликта на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Ранее о новых санкциях против РФ, ввести которые планируют после 24 февраля 2025 года, заявлял и британский премьер Кир Стармер.

У ЕС также пока нет планов смягчать санкционные меры в отношении России. Очередной, 16-й пакет санкций против России согласовал Европейский союз. В силу ограничения вступят также 24 февраля. Отмечалось, что они коснутся запрета на импорт первичного алюминия из страны.

Кремль неоднократно заявлял о тщетности попыток Запада подорвать финансовую стабильность России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные санкции как быстро вводятся, так и отменяются.

#Россия #санкции #Британия #МИД Великобритании #ограничения
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