Послы ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций

Представители Европейского союза согласовали 16-й пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов блока.

По их данным, санкции согласовали на своем уровне послы 27 стран Евросоюза. Ограничения включают запрет на импорт первичного алюминия из России.

Кроме того, ожидается, что в черный список добавят 73 судна из так называемого «теневого флота», якобы причастного к перевозке российских энергоресурсов.

Предыдущий, 15-й пакет антироссийских санкций ЕС включал 30 организаций и 54 физических лица, в том числе двоих высокопоставленных чиновников из КНДР. Кроме того, в список были внесены 52 танкера.

Санкции вступают в силу после их официального утверждения Советом Евросоюза и публикации в Официальном журнале ЕС.

В России считают односторонние западные санкции незаконными.