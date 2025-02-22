Telegraph: Стармер хочет объявить о новом пакете военной помощи Киеву

Правительство Великобритании планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине 24 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер передает The Daily Telegraph.
По его словам, Британия хочет помочь Украине занять наиболее сильную позицию - для начала переговоров или продолжения боевых действий.
Также премьер анонсирует новые антироссийские санкции. Уточняется, что это произойдет 24 февраля.
Никаких подробностей о военной помощи или санкциях против РФ издание не приводит.
Ранее сообщалось, что Великобритания совместно с Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новой Зеландией вложили более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины. Крупнейший пакет помощи Украине в рамках фонда также включал передачу ВСУ «тысячи» 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, 120 тысяч боеприпасов в течение следующих полутора лет, а также 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО.
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