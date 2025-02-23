Израиль отложил обещанное на 22 февраля освобождение заключенных ХАМАС

Израиль принял решение отложить освобождение палестинских заключенных, которое было запланировано на 22 февраля по причине «унизительных церемоний» с заложниками в Газе. Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Речь идет о более 600 палестинских заключенных в тюрьмах.

В заявлении утверждается, что такие нарушения ХАМАС допускал неоднократно - они оскорбляют честь заложников, их цинично используют в пропагандистских целях.

«До тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний», - подчеркивается в тексте, который приводит РИА Новости.

Ранее палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки в вопросе освобождения палестинских заключенных.

Напомним, что режим прекращения огня длительностью 42 дня вступил в силу в Газе 19 января. Это произошло после того, как Тель-Авив получил от ХАМАС список заложников, доступных к освобождению. Сделка стала реальной при участии посредников из Катара, Египта и США.

В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу из трех заложниц, а Израиль освободил 90 палестинских заключенных из тюрем.