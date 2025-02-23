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Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Ограничения коснутся 27 физических и 25 юридических лиц.
Анастасия Бобылева 2025-02-23 23:55:21
© Фото: РИА Новости

В МИД Новой Зеландии сообщили о введении дополнительного пакета санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций», - приводит слова Питерса МИД Новой Зеландии.

Уточняется, что новые ограничения коснутся 27 физических и 25 юридических лиц. Под санкции попали в том числе российские компании, которые занимаются экспортом энергоносителей, а также высшие военнослужащие КНДР, которые якобы помогали России.

Питерс также сообщил, что Веллингтон сделает дополнительный взнос в размере 3 миллионов долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, находящийся под контролем Всемирного банка.

Ранее МИД Великобритании анонсировал самый большой пакет антироссийских санкций с начала конфликта на Украине. В России эту меру назвали «жестом отчаяния», признаком неспособности Лондона серьезно повлиять на Москву.

#в стране и мире #санкции #Новая Зеландия
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