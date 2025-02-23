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Политолог назвал «самые жесткие» санкции Британии жестом отчаяния

Колпашников считает, что Европа не осознает изменения геополитической реальности.
Владимир Рубанов 2025-02-23 14:28:33
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заявления о крупнейшем пакете антироссийских санкций со стороны Великобритании являются «жестом отчаяния» на фоне неспособности серьезно повлиять на Россию, заявил «Звезде» политолог Виталий Колпашников.

По его словам, «самые масштабные ограничения» вводят уже четвертый год, однако реального эффекта они не дают.

«Еще до спецоперации обещали огромные пакеты санкций, но ничего серьезного придумать не могут», - подчеркнул собеседник «Звезды». 

По его словам, без участия США, где Дональд Трамп не намерен в ближайшее время обострять конфликт, санкции теряют смысл. Ограничения по танкерам становятся «дутым пузырем», а товарооборот между Россией и Великобританией уже достиг минимальных значений.

«Эти санкции - как мертвому припарка. За три года мы доказали, что можем выдержать и не такое», - добавил эксперт. 

Колпашников считает, что Европа не осознает изменения геополитической реальности.

«Правила мировой игры поменялись, и от их "хотелок" ничего не зависит. Даже Трамп признал, что Россия оказалась не по зубам коллективному Западу», - отметил политолог.

По словам специалиста, США переключают внимание на более слабые цели. Особенно уязвимой выглядит Великобритания, вложившая значительные ресурсы в конфликт. Страна переживает экономический спад, политический и миграционный кризисы.

«Для них это была последняя надежда заработать и поддержать свой уровень жизни», - пояснил эксперт.

По мнению Колпашникова, падение режима Зеленского может стать предвестником краха правительства Кира Стармера в Лондоне, особенно на фоне претензий Трампа к британским элитам.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявит 24 февраля о самом большом пакете антироссийских санкций с начала конфликта на Украине.

#Украина #сша #санкции #Великобритания #наш эксклюзив #кир стармер #Дэвид Лэмми
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