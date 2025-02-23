Ватикан: состояние папы римского Франциска остается критическим

Состояние папы римского Франциска остается критическим. Об этом сегодня вечером сообщили в службе печати Святого престола. В Ватикане отметили, что понтифик находится в сознании.

«Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, накануне стало известно, что госпитализированному с пневмонией папе римскому Франциску сделали переливание крови. Ранее он перенес респираторный приступ.

Ранее в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, чем могли быть вызваны осложнения у папы римского.