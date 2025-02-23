МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ватикан: состояние папы римского Франциска остается критическим

Отмечается, что понтифик находится в сознании.
Сергей Лебедев 2025-02-23 22:00:23
© Фото: VATICAN MEDIA, Keystone Press Agency, Global Look Press

Состояние папы римского Франциска остается критическим. Об этом сегодня вечером сообщили в службе печати Святого престола. В Ватикане отметили, что понтифик находится в сознании.

«Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, накануне стало известно, что госпитализированному с пневмонией папе римскому Франциску сделали переливание крови. Ранее он перенес респираторный приступ.

Ранее в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, чем могли быть вызваны осложнения у папы римского.

#в стране и мире #Ватикан #болезнь #пневмония #критическое состояние #Папа Римский #Святой Престол
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 