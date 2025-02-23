США отказались от 100% доли в фонде в рамках сделки о ресурсах Украины

США убрали из проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым требование о полном контроле над фондом, в который будут перечисляться доходы от редкоземельных металлов, нефти и газа, портовой и другой инфраструктуры. Об этом со ссылкой на документ сообщает Financial Times.

«Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта», - говорится в публикации.

Напомним, в пятницу Белый дом представил проект договора, согласно которому Соединенные Штаты получают полный контроль над фондом. Предполагалось, что украинская сторона будет делать взносы в него, пока их общий объем не достигнет 500 миллиардов долларов. Однако данное условие не устроило Киев. Кроме того, камнем преткновения стало и отсутствие в соглашении пункта о гарантиях безопасности.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина задолжала Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов за оказанную помощь. В свою очередь Владимир Зеленский отказался признавать этот долг.

Глава киевского режима заявил, что речь может идти только о 100 миллиардах. Но и их, по его словам, администрация Джо Байдена предоставила в виде грантов, которые возвращать необязательно.