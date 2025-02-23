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Зеленский отказался признавать многомиллиардный долг Украины перед США

Глава киевского режима заявил, что помощь предоставлялась в виде гранта.
Сергей Лебедев 2025-02-23 19:26:07
© Фото: SOPA Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать долг Украины перед США в размере 500 миллиардов долларов. По его словам, администрация Джо Байдена выдавала помощь в виде грантов, которые не обязательно возвращать.

«Я не признаю даже 100 миллиардов. Мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант - не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», - цитирует его словам РБК.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет документы, по которым придется платить десяти поколениям украинцев.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Украина должна погасить свои обязательства перед США на 400-500 миллиардов долларов. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают на скорое достижение соответствующей сделки с Киевом.

До этого американский лидер предложил Владимиру Зеленскому заключить соглашение о редкоземельных ресурсах на 500 миллиардов долларов. Но на Украине сообщили, что не собираются подписывать документ.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский солгал об отказе от предложенной сделки. По его словам, глава киевского режима якобы выразил готовность одобрить соглашение.

#Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #долг
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