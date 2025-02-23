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Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестсотрудничеству

Сегодня президент подписал соответствующий указ.
Сергей Лебедев 2025-02-23 20:20:28
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин назначил главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева своим специальным представителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 23 февраля.

Напомним, Кирилл Дмитриев участвовал в переговорах делегаций РФ и США, которые на этой неделе прошли в Эр-Рияде. Он обсуждал с американской стороной восстановление двухстороннего инвестиционно-экономического сотрудничества.

Позже Кирилл Дмитриев отметил, что встречу в столице Саудовской Аравии нельзя назвать перезагрузкой российско-американских отношений. Однако, по его словам, начало для уважительного и равноправного диалога положено.

Ранее Владимир Путин назначил нового спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Им стал экс-руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

На этом посту он сменил космонавта Сергея Крикалева. 

#Экономика #в стране и мире #Владимир Путин #Президент #РФПИ #Кирилл Дмитриев #спецпредставитель #глава государства
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