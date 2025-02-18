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Путин назначил Борисова спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Ранее эту должность занимал космонавт Сергей Крикалев.
Сергей Лебедев 2025-02-18 21:52:41
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин назначил экс-руководителя Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий документ глава государства подписал сегодня, 18 февраля.

Отдельным указом президент освободил от этой должности космонавта Сергея Крикалева. Он был спецпредставителем с января прошлого года.

Напомним, в начале этого месяца Владимир Путин снял Юрия Борисова с поста генерального директора государственной корпорации «Роскосмос». Его место занял Дмитрий Баканов, работавший до этого заместителем министра транспорта Российской Федерации.

Позже в Кремле заявили, что кадровые перестановки были проведены в целях динамичного развития Роскосмоса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у руководства страны нет претензий к Юрию Борисову.

#космос #Юрий Борисов #роскосмос #Владимир Путин #Президент #Сергей Крикалев #указ #спецпредставитель
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