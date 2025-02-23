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Бойцы 810-ой бригады раскрыли, о чем говорили с Путиным

На этой неделе военнослужащие 810-ой бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника, сообщил президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Елизавета Кондрикова 2025-02-23 19:53:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы той самой 810-ой бригады морской пехоты Черноморского флота, отбившие попытку контратаки ВСУ в Курской области, рассказали о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, признав, что им было очень приятно внимание Верховного Главнокомандующего.

«Бойцы нашей бригады зашли на территорию Сумской области, тем самым организовав “полукотел” в Судже и отрезав небольшую часть логистики, которую враг перебрасывает в город Суджу», - рассказал боец с позывным Шериф в разговоре с нашим военкором Андреем Вакулой.

Командиры делятся с бойцами высокой оценкой их успехов и уровня работы со стороны руководства, добавил военнослужащий.

Напомним, речь идет о пересечении военными 810-ой бригады границы с Украиной в Курской области и выходе на территорию противника, о чем сообщил российский лидер в среду, 19 февраля.

После Путин переговорил с командирами бригады, обсудил ситуацию в регионе и выразил благодарность за успешное выполнение поставленных задач.

#Курская область #Российская армия #Владимир Путин #морпехи #наш эксклюзив #Суджа #810-я бригада
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