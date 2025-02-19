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Путину доложили о пересечении ВС РФ границы с Украиной в Курской области

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул президент.
Андрей Аркадьев 2025-02-19 16:56:41
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом ему доложили час назад.

«Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», - сказал глава российского государства во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Как утверждает Путин, ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее, 5 февраля 2025 года, Путин отмечал, что российские военнослужащие действуют на Курском направлении «круто, грамотно, дерзко». Тогда он отметил ряд подразделений, включая 810-ю бригаду.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска продолжают противостоять украинским силам. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

#ВС РФ #Путин #Украина #граница #Курская область
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