Путину доложили о пересечении ВС РФ границы с Украиной в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом ему доложили час назад.

«Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», - сказал глава российского государства во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Как утверждает Путин, ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее, 5 февраля 2025 года, Путин отмечал, что российские военнослужащие действуют на Курском направлении «круто, грамотно, дерзко». Тогда он отметил ряд подразделений, включая 810-ю бригаду.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска продолжают противостоять украинским силам. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.