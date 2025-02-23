В Бейруте десятки тысяч человек пришли на похороны Хасана Насраллы

В Бейруте десятки тысяч человек собрались на крупнейшей спортивной арене Ливана «Камиль Шамун Спортс Сити». Там в данный момент проходит церемония похорон бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его двоюродного брата Хашема Сафиеддина.

На мероприятии присутствуют спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Также на стадион прибыли спикер парламента Ливана, представители президента и премьер-министра страны.

Напомним, о смерти Хасана Насраллы стало известно в конце сентября прошлого года. Для его ликвидации израильская армия задействовала целую эскадрилью ударных истребителей F-15I. Операцию в ЦАХАЛ назвали «Новый порядок». Убитый лидер «Хезболлы» был временно похоронен в тайном месте.

Спустя некоторое время израильские военные убили и Хашема Сафиеддина.