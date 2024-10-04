Sky News: убитого лидера «Хезболлы» временно захоронили в тайном месте

Погибшего в результате израильского авиаудара лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу похоронили временно в тайном месте. Об этом со ссылкой на источник близкий к движению сообщает Sky News Arabia.

Предполагается, что позже проведут публичные похороны. Это сделают, когда скорбящим не будет грозить опасность из-за постоянных атак ЦАХАЛ.

«Насралла Хасан временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», - сказал источник.

Напомним, о смерти Хасана Насраллы стало известно 28 сентября. Для его ликвидации израильская армия задействовала целую эскадрилью ударных истребителей F-15I. Операцию ЦАХАЛ назвали «Новый порядок».

После убийства Хасана Насраллы Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала всю верхушку «Хезболлы», уничтожив 18 из 19 ее командиров. Оставшийся занимает в иерархии движения одну из нижних ступеней.