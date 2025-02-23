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Nikkei: страны G7 призовут Китай прекратить поддержку России

Под критику стран «Большой семерки» попадут страны, которые поддерживают РФ.
Ирина Егорова 2025-02-23 03:03:17
© Фото: IMAGOThomas Trutschel, Globallookpress

Страны G7 намерены выпустить заявление с призывом к Китаю прекратить поддержку России. Предположительно, документ будет обнародован 24 февраля, сообщает RT со ссылкой на газету Nikkei.
 
Ожидается, что под критику стран «Большой семерки» попадут страны, которые поддерживают РФ, например, Северная Корея и Иран.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию. Для этого глава британского кабмина рекомендовал использовать санкционные рычаги и параллельно с этим усиливать поддержку Украины. 

Страны «Большой семерки» обеспокоены российско-китайским сотрудничеством и растущей поддержкой между странами. А так называемые товары, по мнению главы военных ведомств G7, являются существенными ресурсами для оборонного сектора России. 

#Китай #Россия #призыв #G7 #поддержка #Большая семерка
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