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Стармер призвал G7 усилить санкционное давление на Россию

Глава правительства Великобритании Кир Стармер призвал коллег по G7 ввести антироссийские санкции там, где это возможно.
Ян Брацкий 2024-12-14 05:26:17
© Фото: Cover ImagesKeystone Press Agency Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию. Для этого глава британского кабмина рекомендовал использовать санкционные рычаги и параллельно с этим усиливать поддержку Украины.

«Увеличить военную поддержку Украины и усилить экономическое давление, в том числе посредством введения дополнительных санкций там, где это возможно», - говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании.

Ранее МИД России опубликовал обновленный перечень британских граждан, в отношении которых Москва ввела санкции. В «стоп-листе» 30 фамилий, среди которых заместитель премьер-министра Анджела Рейнер, глава МВД Ивет Купер, глава минфина Королевства Рэйчел Джейн Ривз и другие чиновники.

На Смоленской площади подчеркнули, что данная мера носит ответный характер и является реакцией на враждебные действия Лондона.

Позже Владимир Путин заявил, что западным странам не удалось нанести стратегическое поражение России. Выступая на полях форума ВТБ «Россия зовет!» глава государства отметил, что западные «партнеры» планировали кардинально ослабить нашу экономику, промышленность и тем самым снизить уровень жизни россиян. Однако их планы потерпели крах.

#Россия #Путин #санкции #Великобритания #G7 #Киевский режим #стармер
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