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G7 обвинили Китай в поставке товаров двойного назначения для России

Министры обороны стран «Большой семерки» напряжены из-за российско-китайского сотрудничества.
Карина Тазетдинова 2024-10-19 21:48:54
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Министры обороны стран G7 обвинили Китай в якобы военной поддержке РФ, в том числе в поставках товаров двойного назначения.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения», - следует из заявления.

Страны «Большой семерки» обеспокоены российско-китайским сотрудничеством и растущей поддержкой между странами. А так называемые товары, по мнению главы военных ведомств G7, являются существенными ресурсами для оборонного сектора России.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что они не предоставляли оружие ни одной из сторон конфликта на Украине.

#Китай #Россия #G7
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