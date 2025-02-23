Усик ушел с арены в Эр-Рияде перед боем Бетербиева и Бивола

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде и не стал дожидаться главного боя вечера между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщили ТАСС организаторы турнира.

В ночь на воскресенье Бивол одержал победу над Бетербиевым решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Усик присутствовал на турнире почти до конца. Он вручил пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе немцу Агиту Кабайелу после его триумфа над китайцем Чжан Чжилэем техническим нокаутом в шестом раунде.

«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», - отметил представитель организаторов.

Победа Кабайела сделала его официальным претендентом на основной титул WBC. Сейчас им владеет Усик. Бивол же взял реванш у Бетербиева за поражение в первом бою, состоявшемся в октябре 2024 года.

На счету 34-летнего Бивола теперь 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение, у 40-летнего Бетербиева - 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение.

В сентябре прошлого года Усика арестовали в аэропорту Кракова. Вскоре из-за этого разгорелся скандал между Владимиром Заланским и польскими властями.