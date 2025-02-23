На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей

Правительство России направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что такие выплаты должны охватить более 112 тысяч человек, включая пенсионеров, работающих граждан и детей.

«Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей», - говорится в сообщении правительства.

Поддержка коснется граждан, которые проживали по состоянию на 6 августа 2024 года на территориях, где действовал режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда правительства через межбюджетный трансферт региону.

Мишустин также поручил Минтруду обеспечить контроль за организацией помощи пострадавшим жителям области.