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На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей

Поддержка должна охватить более 112 тысяч человек.
Владимир Рубанов 2025-02-23 10:24:21
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Правительство России направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что такие выплаты должны охватить более 112 тысяч человек, включая пенсионеров, работающих граждан и детей.

«Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей», - говорится в сообщении правительства. 

Поддержка коснется граждан, которые проживали по состоянию на 6 августа 2024 года на территориях, где действовал режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда правительства через межбюджетный трансферт региону. 

Мишустин также поручил Минтруду обеспечить контроль за организацией помощи пострадавшим жителям области.

#Курская область #михаил мишустин #выплаты #правительство #Минтруд РФ #имущество
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