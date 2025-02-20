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Правительство выделило 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты курянам

Деньги получат более 112 тысяч человек.
Сергей Лебедев 2025-02-20 15:49:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российское правительство выделило средства на ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, утратившим имущество в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделено на осуществление выплат порядка 40 миллиардов рублей, что станет финансовым подспорьем для более чем 100 тысяч человек», - сказал председатель правительства.

Напомним, в минувший вторник президент Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать пострадавшим курянам по 65 тысяч рублей. Деньги будут выделять до полного освобождения региона.

При этом если человек уже получает какие-то выплаты, то 65 тысяч рублей начислят дополнительно. 

#Курская область #Владимир Путин #михаил мишустин #Президент #правительство
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