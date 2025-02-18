Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. руб. курянам, потерявшим жилье

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые лишились своего имущества из-за боевиков. Деньги будут платить до полного освобождения региона от националистов.

«Всем людям, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тысяч рублей», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что если человек уже получает какие-то выплаты, то 65 тысяч рублей начислят дополнительно.

Напомним, ранее президент провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе нее глава региона сообщил, что сейчас 112 тысяч человек получили по 150 тысяч рублей за утраченное имущество. По словам Владимира Путина, этих денег недостаточно.

Президент также отметил, что считает возможным вернуть людям в Курской области утраченную землю в собственность в случае, если уже был получен сертификат на жилье. Он поддержал и введение специальной льготной ипотеки.