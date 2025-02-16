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Кандидат в канцлеры ФРГ заявила о намерении наладить отношения Россией

Вайдель напомнила, что из-за антироссийских санкций в Европе поднялись цены на электроэнергию.
Глеб Владовский 2025-02-16 09:56:36
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о решимости прекратить санкционную политику в отношении России, в случае победы на предстоящих выборах. Об этом сообщило издание Bild.

«Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями... Это относится и к России. Чего мы хотим, так это покончить с санкционной политикой, которая, прежде всего, вредит нашей стране», - цитирует ее слова газета.

Вайдель напомнила, что из-за введенных санкций в Европе сильно поднялись тарифы на электроэнергию. Кроме того, конкурентоспособность стран ЕС в мировой экономике резко упала.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии АдГ призывала власти Германии начать поставки российского газа по уцелевшей после диверсии нитке «Северного потока - 2».

#в стране и мире #ФРГ #Антироссийские санкции #Северный поток-3 #санкции ЕС #Алиса Вайдель
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