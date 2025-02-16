Кандидат в канцлеры ФРГ заявила о намерении наладить отношения Россией

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о решимости прекратить санкционную политику в отношении России, в случае победы на предстоящих выборах. Об этом сообщило издание Bild.

«Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями... Это относится и к России. Чего мы хотим, так это покончить с санкционной политикой, которая, прежде всего, вредит нашей стране», - цитирует ее слова газета.

Вайдель напомнила, что из-за введенных санкций в Европе сильно поднялись тарифы на электроэнергию. Кроме того, конкурентоспособность стран ЕС в мировой экономике резко упала.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии АдГ призывала власти Германии начать поставки российского газа по уцелевшей после диверсии нитке «Северного потока - 2».