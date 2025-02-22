В Москву на следующей неделе на смену морозам придет оттепель

Со следующей рабочей недели в Москву придет оттепель, которая сменит февральские морозы. Однако ночные отрицательные температуры сохранятся. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Не исключены осадки в виде мокрого снега.

«Днем температура будет от -2 ° до +3 °, а ночные температуры будут еще отрицательные, но с постепенным повышением. Сильных снегопадов мы не ожидаем, но время от времени может быть небольшой снег», – сказала Паршина.

По словам синоптика, наступление метеорологической весны можно ожидать в двадцатых числах марта. По прогнозам, в это время в Москве температура будет чуть выше обычной.

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в текущие выходные, 22 и 23 февраля, температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нуля без осадков.

Что касается наступления весны, то ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что в этом году она придет в Москву на две-три недели раньше положенного срока. По его словам, зима закончится вместе со своими календарными днями.