Вильфанд рассказал о погоде «с мужским характером» в Москве

До конца недели в Москве будет сохраняться погода «с суровым мужским характером», в праздничные выходные прогнозируются 2-3 градуса ниже нуля и отсутствие осадков, рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, погода на этой неделе ведет себя не соответственно климатической норме, фиксировалась температура на 3-5 градуса ниже, отметил специалист. Одновременно ожидается высокое атмосферное давление на 20-22 мм выше нормы, добавил он.

«Ночью выхолаживания и вполне заметные морозы до -15 градусов ниже нуля. А днем при прояснениях будет проглядывать солнце, и 22-го, и 23-го числа температура в Москве -2...-3 градуса в послеполуденные часы», - спрогнозировал Вильфанд.

Нулевые значения температуры стоит ожидать только к середине следующей недели.

Напомним, ранее москвичей обрадовали ранней весной - метеорологическая весенняя пора придет уже в начале марта, а не 21-го числа, как положено.