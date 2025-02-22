Hill: в Европе перечислили «рычаги давления» в ответ на пошлины США

Если Вашингтон введет новые торговые пошлины, то у Евросоюза есть несколько рычагов давления в качестве ответных мер, пишет The Hill.

«Блок теперь имеет гораздо более мощные торговые инструменты, в том числе для ответных мер против неоправданных угроз тарифов, чем несколько лет назад», - говорится в публикации.

Так, одним из видом противодействия может стать Регламент борьбы с принуждением, который вступил в силу в конце 2023 года.

«Этот закон позволяет реагировать на попытки третьей страны принудить Европу к отмене, изменению или принятию закона всем союзом, или его отдельными представителями», — пишет издание.

Еще одним «оружием» ЕС против США является запрет на участие американских компаний в госзакупках ЕС, который обойдется Вашингтону в €2 млрд.



Также Евросоюз оставляет за собой право ввести нестандартные ответные меры, которые якобы могут поддержать Канада, Мексика и Япония. В качестве примера приводится введение налога для американских туристов, посещающих Европу.

Напомним, после своей инаугурации Дональд Трамп потребовал от ЕС нарастить закупки нефти и газа у США. Иначе, по его словам, Соединенные Штаты введут пошлины на европейские товары.

Ранее в ЕС уже заявляли о готовности соразмерно ответить на пошлины США. Тогда, по мнению многих экспертов, между ЕС и США может произойти торговая война.