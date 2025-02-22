Белый дом назвал прошлые заявления о работоспособности Байдена ложью

Прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии бывшего президента США Джо Байдена - ложь. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. С ее слов, работавшие с Байденом журналисты в частных беседах говорят о его некомпетентности.

«Когда вы говорите с журналистами не под запись <...> они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный», - сказала Левитт, выступая на консервативной конференции в столичном округе.

Вопрос здоровья и работоспособности Джо Байдена поднимался неоднократно ввиду его преклонного возраста. Демократ стал самым возрастным президентом в истории США.

Масла в огонь подливали постоянные оговорки экс-лидера Штатов, неоднократно он падал, путал стороны, неудачно шутил, забывал слова и фамилии.

Апогеем стали предвыборные дебаты Байдена с тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Словесная дуэль была провалена и стоила Байдену переизбрания.