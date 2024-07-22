Решение Байдена сняться с выборов раскололо элиты США

Эра, в которую демократическая партия вступает с широко закрытыми глазами. Главный кандидат в овальный кабинет и ныне президент США Джо Байден официально объявил о выходе из гонки.

«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», - говорится в обращении Байдена.

Белый дом настаивает: решение не связано со здоровьем президента. Имидж это не спасло, а только еще больше развязало руки оппонентам: демократов обвиняют во лжи и сокрытии правды о ментальных способностях Байдена, которому больше не место в лидерах нации.

«На этом беспрецедентном этапе американской истории мы должны четко понимать, что только что произошло. Демократическая партия исключила кандидата из избирательного бюллетеня чуть более чем за 100 дней до выборов. Признав недействительными голоса более 14 млн американцев, выбравших Джо Байдена кандидатом от демократов на пост президента, самопровозглашенная "партия демократии" доказала прямо противоположное. Если Джо Байден не достоин баллотироваться на пост президента, он не достоин занимать пост президента. Он должен немедленно уйти в отставку», - заявил спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон.

Это второй подобный случай за всю историю США. В 68-ом на фоне провальной американской военной операции во Вьетнаме резко упал рейтинг президента Джонсона - и тот снял свою кандидатуру с гонки на второй срок. Рейтинг Байдена стремительно скатился вниз, когда американская экономика переориентировалась в украинскую: миллиарды долларов на счета Киеву за счет собственных налогоплательщиков так и не окупились. Прибавить к этому скандального сына Хантера и уголовные дела против него, теневые схемы с украинскими олигархами, миграционный кризис, возросшую преступность. И в этой политической формуле Байдена помножили на ноль.

«Продажный Джо Байден, безусловно, худший президент в истории нашей страны. Он сделал все возможное, чтобы разрушить нашу страну, от нашей южной границы до энергетического господства, национальной безопасности, международного авторитета и многого другого», - перечислил кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

Трамп добавил, что обойти в гонке Камалу Харрис будет еще легче, чем Байдена. Да, второй человек в государстве уже объявила себя выдвиженцем, но это пока де-факто. По данным СМИ, за минувшее воскресенье Харрис потратила более десяти часов обзвонив около сотни однопартийцев: конгрессменов, губернаторов, лидеров профсоюзов, чтобы заручиться их поддержкой. Ее возможный конкурент на выборах - независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший весьма скептично настроен.

«Я думаю, что Камала Харрис - это партия войны. Она - ястреб войны. Вы знаете, демократическая партия всегда была партией мира. Но Камала Харрис - военный ястреб, когда речь идет об Украине. Она - военный ястреб в отношении Китая. Я думаю, что мы должны найти способы сосуществовать с остальным миром, насколько это возможно», - высказался Роберт Кеннеди-младший.

Байден Харрис поддержал. Эдакая инъекция молодости в предвыборный штаб демократов. Камале - 59 лет. Идеальный кандидат в условиях «новой инклюзивной Америки»: одновременно и афроамериканка - отец из Ямайки, и американка азиатского происхождения - мать из Индии. Одним выстрелом заполучить сразу две крупные электоральные группы. Ее готовили к этому звездному часу: кресло в Сенате тогда еще прокурор Калифорнии получила за счет пожертвований фонда Джорджа Сороса. Младший из клана, к слову, продолжает дело отца и высказал свою поддержку будущему кандидату в президенты. Свою лепту в продвижение Харрис внес и влиятельный клан Клинтонов, а Клинтоны всегда равно - хаос.

«Перспектива того, что Камала Харрис будет принимать решения о войне и мире, о том, куда отправлять наших солдат - пугающая. Все мы заплатим высокую цену за ее решения. Все, что вы слышали от меня о Хилари Клинтон, королеве клики разжигателей войны, можно сказать и о Камале Харрис. У вас не должно быть никаких сомнений, что если дать Камале возможность стать президентом, то она станет служанкой этой королевы. Она продолжит политику Байдена и вот к чему они нас ведут: к мировой войне с ядерным финалом, которого вы еще не видели», - предупредила член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард.

В Кремле уже пояснили: предвыборные американские метаморфозы перестали удивлять. И если Трамп, как президент, для нас фигура знакомая, то Харрис пока не проявила себя ни со знаком плюс, ни минус.

«Для нас важно будущее российско-американских отношений, которые переживают наихудший период в истории. Мы не можем оценивать кандидатуру госпожи Харрис, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было», - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впрочем, если при Байдене избирательный штаб не подавал признаков жизни, то при Камале начал прощупываться пульс. Менее чем за сутки после запуска ее кампании, успели собрать почти 50 миллионов долларов. И все же официального кандидата от демпартии выберут на августовском съезде в Чикаго. Там и начнется самое интересное. Выдвиженцев будет несколько и если голоса между ними распределятся поровну, то все решат «суперделегаты». Почти 740 выборщиков из глубинного государства - та самая теневая элита, которая назначит своего протеже.