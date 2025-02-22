В Париже пройдет манифестация за выход Франции из состава ЕС

Манифестация за выход Франции из Евросоюза пройдет в субботу, 22 февраля в Париже. Предстоящую акцию анонсировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Большая национальная манифестация за Frexit в эту субботу, 22 февраля, в Париже», - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

По его мнению, выход Франции из ЕС позволит французам отстаивать свои национальные интересы и стал бы для страны «моментом Трампа».

Ранее Филиппо уже выступал с подобными призывами. Приблизиться к выходу из ЕС могла бы отставка президента Франции Эммануэля Макрона, полагает оппозиционер. Уход французского лидера повлечет за собой демонтаж всей системы ЕС, уверен Филиппо.

Аналогичного мнения придерживается партия «Альтернатива для Германии», лидеры которой настаивают на выходе ФРГ из состава объединенной Европы. Партия называет коллективный Брюссель бюрократическим монстром, лишающим суверенитета другие государства союза.