Немецкий депутат объяснил, почему в ФРГ хотят выйти из Евросоюза

Европейский союз превратился в бюрократического монстра, который тратит много ресурсов и пытается лишить суверенитета государства, входящие в объединение. Именно поэтому в ФРГ сейчас рассматривают вариант отделения от ЕС. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Мы знаем, что есть более 50 тысяч бюрократов, которые толком никому не подчиняются и выписывают сами себе огромные зарплаты. Сама по себе конструкция Евросоюза стала недемократичной, она никому не подчиняется. Идет тенденция обращения ЕС в некое подобие квазигосударства», - отметил парламентарий.

Он также добавил, что Европейский союз стал неэффективным. По словам Евгения Шмидта, в объединении сейчас навязываются элементы плановой экономики и прочие «причуды».

«Много политических решений сейчас идет именно со стороны ЕС по максимальной эскалации украинского конфликта. Много долгов берется именно со стороны структур Евросоюза, которые нам потом в Германии приходится отдавать. Германия является самым большим нетто-плательщиком в фонды ЕС», - подчеркнул депутат.

Напомним, накануне появилась информация, что партия «Альтернатива для Германии» в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза и выступает за создание нового европейского сообщества. По словам Евгения Шмидта, прототип документа пользуется максимальной поддержкой в «АдГ», члены которой скептически настроены в адрес ЕС.