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Лидер французской партии «Патриоты» призвал к выходу из ЕС

По словам Флориана Филиппо, это поможет спасти страну.
Сергей Лебедев 2024-12-07 20:45:52
© Фото: Stephan Gabriel httpimagebroker.com#search Globallookpress

Франция должна выйти из Европейского союза, чтобы спасти национальное сельское хозяйство и страну в целом. Об этом сегодня заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По словам политика, приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента Эмманюэля Макрона, которая должна повлечь за собой уход Урсулы фон дер Ляйен и демонтаж всей системы ЕС.

«Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом - это покинуть ряды Европейского союза. Это единственное решение», - цитирует ТАСС слова Флориана Филиппо.

Напомним, недавно стало известно, что партия «Альтернатива для Германии» в своем финальном проекте предвыборной программы также настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза. Она выступает за создание нового европейского сообщества.

В разговоре со «Звездой» депутат Бундестага от «АдГ» Евгений Шмидт заявил, что ЕС превратился в бюрократического монстра, который тратит много ресурсов и пытается лишить суверенитета государства, входящие в объединение. По его словам, Европейский союз стал неэффективным.

#в стране и мире #Франция #Европа #ЕС #евросоюз #ФРГ #Европейский союз
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