Британия выделила более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины

Великобритания совместно с Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новой Зеландией вложили более миллиарда фунтов в фонд. Об этом сообщили в заявлении британского министерства обороны.

«Восемь стран со всего мира присоединились к Великобритании, чтобы предоставить более 1 миллиарда фунтов стерлингов для Международного фонда поддержки Украины»‎, - сообщается в заявлении.

При этом глава минобороны Британии Джон Хили также подтвердил подписание контракта на сумму в 300 миллионов фунтов из средств фонда на вооружение ВСУ. По условиям договора Киев должен получить до конца года «‎тысячи»‎ 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Министерство также сообщает, что в совокупности Украина получит 120 тысяч боеприпасов в течение следующих полутора лет. Известно, что это крупнейший пакет помощи Украине в рамках деятельности фонда.