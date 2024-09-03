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Британия выделила более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины

Это крупнейший пакет помощи Украине в рамках деятельности международного фонда поддержки Украины.
Карина Тазетдинова 2024-09-03 19:46:55
© Фото: Matthias Merz, dpa, Globallookpress

Великобритания совместно с Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новой Зеландией вложили более миллиарда фунтов в фонд. Об этом сообщили в заявлении британского министерства обороны.

«Восемь стран со всего мира присоединились к Великобритании, чтобы предоставить более 1 миллиарда фунтов стерлингов для Международного фонда поддержки Украины»‎, - сообщается в заявлении.

При этом глава минобороны Британии Джон Хили также подтвердил подписание контракта на сумму в 300 миллионов фунтов из средств фонда на вооружение ВСУ. По условиям договора Киев должен получить до конца года «‎тысячи»‎ 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Министерство также сообщает, что в совокупности Украина получит 120 тысяч боеприпасов в течение следующих полутора лет. Известно, что это крупнейший пакет помощи Украине в рамках деятельности фонда.

#Министерство обороны #оружие #Украина #конфликт #Великобритания #лондон #в стране мире
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