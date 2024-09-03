Британия выделила более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины

Великобритания совместно с Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новой Зеландией вложили более миллиарда фунтов в фонд. Об этом сообщили в заявлении британского министерства обороны.
«Восемь стран со всего мира присоединились к Великобритании, чтобы предоставить более 1 миллиарда фунтов стерлингов для Международного фонда поддержки Украины», - сообщается в заявлении.
При этом глава минобороны Британии Джон Хили также подтвердил подписание контракта на сумму в 300 миллионов фунтов из средств фонда на вооружение ВСУ. По условиям договора Киев должен получить до конца года «тысячи» 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Министерство также сообщает, что в совокупности Украина получит 120 тысяч боеприпасов в течение следующих полутора лет. Известно, что это крупнейший пакет помощи Украине в рамках деятельности фонда.
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