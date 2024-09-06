Британия предоставит Украине 650 ракет Martlet на сумму $213 млн

Великобритания направит на Украину новый транш военной помощи на сумму около $213 млн. В него войдет 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.

Ожидается, что первая партия будет поставлена до конца этого года.

Оборонное ведомство анонсировало наполнение очередного транша для Киева в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США в Рамштайне, где министр обороны изложит приверженность и поддержку Великобритании Украине.

«Сегодня с нашими международными партнерами мы покажем, что мы едины ради Украины. И мы обсудим, как лучше всего мы можем работать вместе, чтобы улучшить поддержку. Потому что безопасность Великобритании и Европы начинается с Украины», 0 говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания совместно с Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новой Зеландией вложили более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины. Киев по условиям договора в скором времени получит «тысячи» 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 120 тысяч боеприпасов.