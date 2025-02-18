Азаров: Украине не хватит ресурсов для погашения долга перед США

На геологической карте Украины есть полезные ископаемые, но их недостаточно для погашения долга перед США. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Там, действительно, есть вся таблица Менделеева. Но оттого, что она лежит на карте... это не означает, что можно подойти и взять. Сложнейшая технология добычи, сложнейшая технология обогащения, сложнейшая технология, скажем, производства самого металла, который, собственно говоря, используется», - заявил Азаров.

Экс-премьер считает, что американское посольство, находящееся в Киеве, давало Трампу недостоверные сведения о масштабах полезных ископаемых Украины. Это связано с тем, что весь аппарат консульства США против новой администрации Белого дома, добавил он.

«Я не исключаю того, что ему [Трампу] предоставляют ложную информацию, специально его дискредитируют», - сказал Азаров.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский предлагал США доступ к залежам редких ресурсов, находящимся на территории страны.