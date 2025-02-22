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Сидящий в СИЗО депутат Рады выдвинул кандидатуру в президенты Украины

Официального объявления о проведении выборов в стране пока не было.
Ирина Егорова 2025-02-22 02:40:13
© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress

Сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.

«Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам оппозиционного кандидата, Украине сейчас «угрожает новая форма диктатуры».  Также свое решение он объяснил словами, о том что Зеленский заставляет конкурентов отказываться от участия в выборах с целью объявить себя безальтернативным кандидатом.

Дубинский добавил, что выступает за прекращение боевых действий через переговоры.

Согласно результатам соцопросов на Украине, Владимир Зеленский занимает только третье место в рейтинге доверия с результатом в 40,8%. Лидирует экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют свыше 71% украинцев. На втором месте в рейтинге глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с результатом в 46,7% голосов.

Официального объявления о проведении выборов в стране пока не было. О важности президентских выборов на Украине ранее заявляли и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что де-юре полномочия Зеленского закончены и это очевидная юридическая реальность, которую невозможно оспорить.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #Зеленский #Выборы #рада #Депутат #кандидатура
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