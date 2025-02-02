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Посол РФ Барбин заявил, что жители Гренландии хотят независимости

Посол Барбин отметил, что коренной народ Гренландии не хочет быть в зависимости ни от Копенгагена, ни от Вашингтона.
Марина Крижановская 2025-02-02 02:38:56
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости

Российский посол в Королевстве Дания Владимир Барбин сообщил, каково реальное отношение жителей Гренландии к идее стать частью Соединенных Штатов.

В интервью ТАСС он напомнил, что коренным населением на острове, являющимся автономной территории Дании, являются инуиты, а они хотели бы независимого государства.

«Национальной идеей для коренного населения Гренландии - инуитов - является приобретение независимости и образование самостоятельного государства. Гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами», - поделился собеседник агентства посол Барбин.

Прежде в беседе со СМИ глава диппредства РФ в Дании обратил внимание, что королевство заявляет о понимании и некой легитимности американских интересов безопасности в отношении Гренландии.

В течение последних нескольких месяцев американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и что страна готова купить этот остров, входящий в состав Дании.

С этой целью в Конгрессе США даже разработали законопроект о покупке Гренландии, это произошло за шесть дней до вступления Трампа в должность президента.

#в стране и мире #сша #Гренландия #Дания #Посол РФ #независмость #Владимир Барбин #инуиты
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