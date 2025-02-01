Посол РФ заявил о готовности Дании пойти навстречу США по Гренландии

Власти Дании готовы пойти на встречу интересам США по вопросам Гренландии. Такое заявление сделал посол РФ Владимир Барбин.

«Дания заявляет о понимании и даже легитимности интересов безопасности США в отношении Гренландии. Они демонстрирует готовность пойти навстречу пожеланиям США, однако к обсуждению возможных конкретных мер не приступали», - цитирует его слова ТАСС.

Дипломат также напомнил, что Вашингтон и Копенгаген подписали в 1951 году соглашение по обороне Гренландии, согласно которому США имеют доступ к инфраструктуре острова и могут создавать там военные базы. Он также отметил, что тенденция к милитаризации Арктики не способствуют сохранению военно-политической стабильности в регионе.

Напомним, что несмотря на желание президента США Дональда Трампа выкупить у Дании Гренландию, только 0.0001% местных жителей видят себя в составе другой страны.