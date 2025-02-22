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Маск заявил, что Зеленского «уволили с его работы»

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести президентские выборы, чтобы получить место за столом мирных переговоров.
Ян Брацкий 2025-02-22 23:21:57
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNPConsolidated News Photos Global Look Press

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский был уволен со своей должности.

«Зеленского уволили с работы, которую он выполняет», - написал Маск в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал киевский режим провести президентские выборы, что бы получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта. При этом, глава Белого дома напомнил о низком рейтинге доверия к Зеленскому от его сограждан.

Буквально на следующий день Киевский международный институт социологии опубликовал новые данные опросов, согласно котором уровень доверия к Зеленскому составляет 57%.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен», - отреагировал Маск на опубликованные данные.

Рассуждая о переговорах, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию. По его словам, у Киева было три года, что бы уладить проблемы, но Зеленский оказался плохим переговорщиком.

#Украина #сша #Зеленский #илон маск #Киевский режим
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