Трамп заявил, что Зеленский «не так важен» на переговорах по Украине

Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп Fox News, также назвав Зеленского плохим переговорщиком.

Тем самым Трамп прокомментировал недовольство главы киевского режима из-за того, что не получил приглашения на встречу в Эр-Рияде.

«Он был на встречах в течение трех лет с президентом (США Джо Байденом - прим.ред.), который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно», - сказал Трамп.

Он также вновь вспомнил недавнюю «напрасную» поездку главы Минфина США Скотта Бессента на Украину, в ходе которой тот ничего не достиг и уехал обратно «пустой». Тогда Трамп заявил, что Бессента не приняли, так как Зеленский спал.

Напомним, во вторник, 18 февраля, состоялась первая за несколько лет встреча на высоком уровне представителей США и России. Стороны провели за столом переговоров более четырех часов и договорились продолжить двустороннее сближение, а также оформили переговорный процесс по Украине.