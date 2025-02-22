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Минфин США: Зеленский сам предложил Трампу долю в ресурсах Украины

Он также пояснил, что США не получат ресурсы в собственность, так как сделка не предполагает лишение Киевом прав на свои недра.
Елизавета Кондрикова 2025-02-22 22:48:34
© Фото: Tarasov, Keystone Press Agency Globallookpress

Идею участия Вашингтона в разработке украинских ресурсов в рамках экономического партнерства между США и Украиной предложил сам Владимир Зеленский, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре», - написал он в статье для Financial Times.

Он добавил, что партнерство между странами призвано принести пользу обеим сторонам и защитить как украинский народ, так и американских налогоплательщиков.

Министр Бессент также пояснил, что сделка не предполагает лишение Киевом прав на собственные ископаемые, а США не получают их в свою собственность.

Напомним, речь идет о двустороннем соглашении, в соответствии с которым киевскому режиму предлагается передать Вашингтону редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь в конфликте. Бессент приезжал на Украину на прошлой неделе с текстом соглашения для его подписания, однако Зеленский «спал» и не принял его.

В Белом доме отметили, что американский президент Дональд Трамп остался недовольным риторикой главы киевского режима по этому вопросу.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #скотт бессент #сделка по ресурсам
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