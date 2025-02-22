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Высадились прямо в тыл: как бойцы ВС РФ освобождали Новоселку

Военнослужащие 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки войск «Восток» стремительно ворвались в село на бронетехнике и высадились в тылу врага.
Лана Иден 2025-02-22 22:03:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Новоселки в Донецкой Народной Республике. Взять населенный пункт под свой контроль удалось благодаря мужеству и героизму бойцов 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки войск «Восток». Они стремительно ворвались в село на бронетехнике и высадились в тылу врага.

«Эффект неожиданности сработал. Получилось удачно. Заехали без потерь, закрепились, зачистили», - отмечает оператор-наводчик БМП с позывным Мельник.

К населенному пункту штурмовые подразделения прорывались решительно. Во главе колонны шел танк. Во время движения он прямой наводкой бил по живой силе противника. За ним следовали три бронемашины с десантом. Как только боевики пришли в себя, они начали накрывать огнем российских бойцов.

«Работало все. Летело все. "Кассетки" летели, дроны были, артиллерия работала, все работало. Им не помогло. Сам эффект неожиданности. Они не думали, что мы будем там», - говорит Мельник.

Чтобы высадить штурмовые группы без потерь, танкисты решились на тактический маневр. Они отделились от основной колонны и оттянули внимание на себя. Как только российские бойцы закрепились в первых трех домах на юго-восточной окраине села, перешли в наступление и за полчаса выбили националистов из Новоселки.

Российский флаг бойцы группировки войск «Восток» развернули еще в одном населенном пункте – Новоочеретоватом. Его освобождение означает прорыв плотной обороны противника и позволит нарастить наступательные действия в направлении трассы Запорожье-Донецк.

#ВС РФ #ДНР #освобождение #Новоселка #Новоочеретоватое
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