Минобороны России показало видео процесса освобождения населенных пунктов Новоселка и Новоочеретоватое на территории Донецкой Народной Республики.

Эти населенные пункты, находящиеся на Южно-Донецком направлении, освободили подразделения группировки войск «Восток».

Отмечено, что Новоселку взяли под контроль штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады. Они ворвались на бронетехнике в этот населенный пункт после артиллерийской подготовки. В ходе боя штурмовики вытеснили боевиков из Новоселки, закрепились в жилой застройке, зачистили здания, подвалы, сооружения и прилегающие лесополосы.

Новоочеретоватое освободили штурмовики из состава 5-й танковой бригады. Они стремительным броском преодолели реку Мокрые Ялы севернее Нового Комара. Поддерживаемые артиллерией и беспилотниками, бойцы ворвались в Новоочеретоватое и быстро зачистили населенный пункт от вражеских подразделений.

Отмечено, что флаг России в этом населенном пункте развернул штурмовик с позывным Талыш - он участвовал в штурме Великой Новоселки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.