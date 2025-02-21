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Опубликованы кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР

Населенные пункты освободили штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой и 5-й танковой бригад.
2025-02-21 16:18:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео процесса освобождения населенных пунктов Новоселка и Новоочеретоватое на территории Донецкой Народной Республики. 

Эти населенные пункты, находящиеся на Южно-Донецком направлении, освободили подразделения группировки войск «Восток».

Отмечено, что Новоселку взяли под контроль штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады. Они ворвались на бронетехнике в этот населенный пункт после артиллерийской подготовки. В ходе боя штурмовики вытеснили боевиков из Новоселки, закрепились в жилой застройке, зачистили здания, подвалы, сооружения и прилегающие лесополосы. 

Новоочеретоватое освободили штурмовики из состава 5-й танковой бригады. Они стремительным броском преодолели реку Мокрые Ялы севернее Нового Комара. Поддерживаемые артиллерией и беспилотниками, бойцы ворвались в Новоочеретоватое и быстро зачистили населенный пункт от вражеских подразделений. 

Отмечено, что флаг России в этом населенном пункте развернул штурмовик с позывным Талыш - он участвовал в штурме Великой Новоселки

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Новоселка #Новоочеретоватое
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