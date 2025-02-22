Европейские лидеры «по инерции» настроены на продолжение конфликта на Украине, но ситуация вскоре должна поменяться, заявил в беседе со «Звездой» первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Депутат также назвал союзников Киева «жуткими агрессорами», которым не нужно восстановление Украины. Главной же их целью в этом кризисе является ослабление России, добавил он.

Тем самым Джабаров прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска, который призвал Запад «перестать болтать» и передать дополнительные средства Украине.

«Я думаю, что слушать этого псевдополитика, а его иначе назвать не могу, никто не будет. Надеюсь, что американцы его рано или поздно заставят высказываться аккуратнее на эту тему», - сказал Джабаров.

Речь идет о словах Туска, написанных им в соцсети X. Польский премьер заявил о необходимости передать Украине средства за счет замороженных активов России.

«Никакого мира им не надо, никакого восстановления Украины им не надо. Им надо, чтобы эти деньги тратились на военные расходы. Чтобы продолжали погибать на полях сражений украинцы», - добавил депутат.

Напомним, впервые киевский режим получил от Вашингтона миллиард долларов от российских доходов в декабре прошлого года. Предполагалась передача 20 млрд долларов.