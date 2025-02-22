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Решетников: РФ будет требовать ответственности от иностранных компаний

Глава МЭР также отметил важность баланса между интересами отечественного бизнеса и интересами потребителей.
Елизавета Кондрикова 2025-02-22 17:41:45
© Фото: Richard B. Levine via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россия будет требовать более ответственного отношения к потребителю от зарубежных компаний на фоне их ухода с российского рынка, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Экономика нашей страны изменилась и также изменятся требования к иностранцам в случае их возвращения.

«Потому что мы видим, как многие компании, что называется, бросили российский рынок, российского потребителя. Далеко не все выполнили свои обязательства, в том числе и гарантийные», - сказал он во время визита в Мьянму.

При этом Решетников отметил стремление в данном вопросе к балансу между интересами отечественного бизнеса и интересами потребителей.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, заявив, что в случае возвращения иностранных компаний в нашу страну важно обеспечить преимущества отечественного производителя.

При этом в Минпромторге отметили, что Россия не ждет «с распростертыми объятиями» иностранную промышленность.

#Инвестиции #бизнес #Максим Решетников #минэкономразвития рф #Российский рынок #иностранные компании
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