Алиханов: в России не ждут ушедшие с рынка иностранные компании

В России не ждут «с распростертыми объятиями» ушедший зарубежный автопром, заявил глава российского Минпромторга Антон Алиханов.

«Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», - приводит ТАСС слова министра.

Наша промышленность получила огромные возможности для развития с уходом иностранных компаний с отечественного рынка, добавил Алиханов, и Россия не будет от них отказываться.

Напомним, ранее появилась информация о стремлении зарубежных автопроизводителей вернуться на российский рынок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом нет ничего удивительного, однако отметил, что официальных заявлений пока не поступало. При этом напомнил, что в любом случае важны интересы россиян.